Ds Cittadella: "Incontro con Venturato per parlare di futuro"

Digerita, almeno parzialmente, la delusione della mancata promozione in Serie A, il Cittadella riparte in vista della prossima stagione di cadetteria. In prospettiva futura Il Gazzettino propone quest'oggi alcune dichiarazioni del ds Stefano Marchetti: "Vi posso anticipare che l’anno prossimo sarà molto difficile per il Cittadella, perché quando incassi delusioni come quella di Verona, è dura buttarsi tutto alle spalle e riprendere. Il futuro di Venturato? Voi ne fate una questione di contratto, io di rapporto con il mio allenatore. Mi sento tutti i giorni con lui e nelle prossime ore mi troverò con lui di persona. Iori? È uno degli incontri che farò nei prossimi giorni. Finotto? È l’altro appuntamento in agenda"