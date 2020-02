Il direttore sportivo del Venezia Fabio Lupo dal sito ufficiale del club lagunare ha fatto il punto sul mercato invernale: “Quello di gennaio è il mercato delle opportunità e la nostra strategia è stata quella di operare in maniera mirata. La prima operazione, impostata da tempo, è stata quella di Molinaro a cui hanno fatto seguito gli arrivi Monachello, Riccardi, Firenze e Longo. - continua Lupo - Gli obiettivi raggiunti sono in linea con le esigenze della squadra e le necessità di Dionisi. Siamo complessivamente soddisfatti delle operazioni effettuate, poiché abbiamo abbiamo dato qualche alternativa in più all’allenatore sotto l’aspetto tecnico/tattico, abbiamo aumentato il tasso tecnico e la fisicità della rosa, introducendo inoltre giocatori di esperienza. I nuovi arrivati andranno ad inserirsi in un organico che nel girone di andata ha già dimostrato di essere di buon livello e che ha espresso un ottimo calcio, raccogliendo onestamente meno di quanto avesse meritato.”