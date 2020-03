Emergenza Coronavirus. Bisoli: "Peggio di una guerra. Qui il nemico è invisibile e subdolo"

vedi letture

Il tecnico della Cremonese Pierpaolo Bisoli non è ottimista sulla ripresa dei campionati e lo dice chiaramente ai microfoni di Tuttocesena.it: “Secondo me i campionati non riprenderanno, all'orizzonte vedo tante nuvole a dir poco minacciose. La mia voglia di calcio, la mia fame di campo e la mia sete di salvezza al momento passano inevitabilmente in secondo piano, anzi in terzo. - continua Bisoli – Ora la priorità mia e del mondo intero è quella di tutelare la salute di tutti, c'è da limitare il contagio e rispettare le regole perché questo Coronavirus è peggio di una guerra. In guerra almeno il nemico ha un volto, un'identità, mentre qui è subdolo, bastardo, invisibile. Lo potresti incontrare all’edicola quando vai a prendere il giornale. Oppure al supermercato, al bancone dei surgelati".