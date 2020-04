Emergenza Coronavirus. Dg Entella: "Si ragione sulla ripresa del campionato a metà giugno"

vedi letture

Matteo Matteazzi, dg della Virtus Entella, ha sfruttato le colonne de Il Secolo XIX per fare il punto della situazione per il club ligure in relazione all’emergenza sanitaria in atto e alla possibile ripresa del campionato di Serie B: “C’è la volontà di portare a termine la stagione, questo sì. La linea di Lega e club è questa, ma è chiaro che si potrà pensare di ripartire solo se verrà garantita la tutela della salute e comunque non è pensabile che lo si possa fare in stadi aperti. Tempi? Ripartendo a metà giugno si potrebbe finire la stagione per la fine di luglio ed è su questo che si ragiona”.

Il dirigente dei Diavoli Neri ha poi affrontato il tema del taglio degli stipendi: “Le nostre valutazioni le stiamo facendo come tutti ragionando sull'immediato, sulla gestione di questi tre o quattro mesi che saranno estremamente difficili, ma anche a più ampio raggio. Il calcio dopo la pandemia non sarà più quello che abbiamo vissuto fino a qualche settimana fa. Non si può ignorare la realtà e tutti dovremo fare dei sacrifici”.