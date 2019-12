Empoli, Bandinelli: "Momento difficile, chiediamo scusa ai tifosi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il ko di Chiavari contro l'Entella, il centrocampista dell'Empoli Filippo Bandinelli ha parlato ai microfoni di Radio Lady: "Purtroppo è un momento difficile, non riusciamo a cercare di fare in campo quel che ci chiede il mister. Noi ci siamo fatti trovare impreparati, ci assumiamo le responsabilità. Usciremo da questo momento - riporta empolichannel.it -. Purtroppo oggi abbiamo fatto una partita non all’altezza, chiediamo scusa ai nostri tifosi. Siamo rammaricati, già da domani troveremo le forze per cominciare una nuova settimana. Con la Salernitana cercheremo di essere pronti per la battaglia. Ci tenevamo a fare una prestazione diversa, c’è solo da rimanere uniti e lavorare. Dobbiamo trovare forza e voglia di scendere in campo per vincere".