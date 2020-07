Empoli-Frosinone, le formazioni ufficiali: Marino non cambia, Nesta punta su Novakovich

Si accendono le luci al “Castellani” in occasione della 33^ giornata del campionato di B, che metterà a confronto Empoli e Frosinone: corsa ai playoff e alla promozione diretta, sfida dove i punti pesano.

Proprio per questo, Marino non cambia l’undici visto a Venezia la settimana scorsa, mentre mister Nesta ha sciolto i dubbi della vigilia: a centrocampo Gori vince il ballotaggio con Maiello, mentre in avanti è Novakovich ad aver la meglio su Ciano. Ardemagni si accomoda in panchina.

Queste le formazioni ufficiali:

Empoli (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Maietta, Romagnoli, Antonelli; Zurkowski, Henderson, Bandinelli; Ciciretti, Mancuso, Bajrami

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi, Rohden, Gori, Haas, D’Elia; Dionisi, Novakovich.