Empoli, Tutino: "Siamo una squadra forte, dobbiamo dimostrarlo"

Al termine del match vinto contro il Crotone, l'attaccante dell'Empoli Gennaro Tutino ha parlato ai microfoni di DAZN: "Sono contentissimo del risultato perchè ce lo meritavamo. Abbiamo lavorato tanto in settimana, non era un momento facile per noi. Dovevamo tirare fuori i c***ni. Siamo una squadra forte, io sono tornato a fare quello che mi piace fare: giocare con continuità".

Intesa Henderson?

"Sono contento per lui, ha sempre tempismo di inserimento. Quando giochi con altri calciatori forti è più facile trovare l'intesa. L'Empoli è una squadra forte, ma dobbiamo dimostrarlo con le prestazioni".

Le dediche?

"Io sempre dedico il gol alla mia famiglia che è in tribuna e a Gesù: sono tanto fedele, mi è sempre stato vicino nei momenti brutti".

Mister Marino?

"Il mister ha un curriculum che non devo presentare io. A Vicenza ero giovane e venivo da un infortunio. Le sue squadre giocano bene. Ci ha detto di giocare con semplicità e di scendere in campo fiduciosi dei nostri mezzi perchè, come dicevo prima, siamo una squadra forte".