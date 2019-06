Entella, Gozzi: "Ci stiamo preparando per fare una degna Serie B"

Ai microfoni de Il Secolo XIX ha parlato il presidente dell’Entella Antonio Gozzi: “Abbiamo riportato l’Entella dove doveva stare già l’anno scorso e ora ci stiamo preparando per fare un campionato di B degno per dimostrare che non siamo solo capaci di risalire, ma anche di tenere la categoria. Promozione all’ultimo secondo? È un trionfo che ha un sapore più dolce e contiene un messaggio anche per i nostri tifosi che lo scorso anno criticavano la società per non aver mantenuto la categoria. Lo staff è lo stesso che oggi riporta l’Entella in B: spesso e volentieri si cercano capri espiatori che invece non ci sono. Questo gruppo dirigenziale ha avuto la capacità di resettare, di tenere duro ed è giusto che si prenda i meriti”, ha concluso.