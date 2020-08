Entella, Gozzi: "Tedino scelta ponderata. Saprà valorizzare il nostro progetto"

vedi letture

Bruno Tedino è il nuovo tecnico dell'Entella. Della scelta, ne ha parlato il presidente biancoceleste Antonio Gozzi: “La scelta di affidare la panchina al tecnico Bruno Tedino, dopo aver preso in esame decina di candidati che si sono nella maggior parte dei casi proposti, è stata a lungo ponderata e si basa sulla sua capacità di valorizzare il nostro progetto. Il neo allenatore ha saputo ottenere ottimi risultati in una realtà come Pordenone e vanta una apprezzata esperienza come tecnico delle giovanili azzurre. La crescita dei ragazzi che si affacciano in prima squadra diventa ogni anno, ancor più vitale, per una società come la nostra che deve tentare di mantenere in equilibrio il proprio bilancio. Tedino ci ha colpito anche per i suoi valori morali, una persona perbene con una grande voglia di dimostrare il suo valore, facendo sempre “squadra” con la dirigenza e i giocatori. Mai come nella prossima difficilissima stagione servirà una marcata unità d’intenti e la volontà di remare tutti nella stessa direzione mettendo al primo posto l’interesse della nostra Entella che affronta il suo sesto campionato di Serie B. Un grande in bocca al lupo al neo mister e al suo staff, perché possa nascere un proficuo legame per molti anni. L’Entella è in ottime mani e chiedo ai nostri tifosi di sostenerci e appoggiarci come solo loro sanno fare”.