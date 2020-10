Entella, Tedino: "Col Brescia servirà gara perfetta. Dobbiamo proseguire il percorso di crescita"

vedi letture

Archiviato il passaggio del turno di Coppa Italia, dopo aver battuto il Pisa, l'Entella si appresta alla sfida di campionato contro il Brescia.

Della trasferta in Lombardia, ai canali ufficiali del club, ne ha parlato il tecnico biancoceleste Bruno Tedino: "Dobbiamo provare a fare una partita perfetta. Siamo reduci da una buonissima prestazione e sono curioso di vedere se il nostro percorso di crescita continuerà anche al Rigamonti. Siamo usciti rinfrancati dalla partita di Coppa, ma adesso dovremo essere bravi a mettere sul rettangolo verde le energie positive che ci ha dato il passaggio del turno. Sarebbe superfluo che io presentassi il Brescia, si tratta di una squadra semplicemente fortissima che ha mantenuto l’ossatura di giocatori che lo scorso anno si sono giocati la serie A. Noi dovremmo fare una prova super, al massimo delle nostre forze e sperare che questo basti per tornare a Chiavari con dei punti”.

Al netto della Coppa, contro il Frosinone, nel precedente turno di campionato, l'Entella riuscì a impostare una buona fase difensiva, limitando l'avversario. Quando gli viene chiesto se possono esserci analogie: "Sotto il profilo del sacrificio che chiederò alla squadra probabilmente si- Quando giochi contro avversari così forti è indispensabile mettersi nell’ordine delle idee che ci saranno momenti nei quali dovremmo essere bravi a stringere i denti, tuttavia, con questo non voglio dire che ci difenderemo e basta. Le partite sono fatte di momenti, l’importante sarà avere voglia, determinazione, umiltà, e provare, nei limiti del possibile, a sfruttare al meglio le occasioni che avremo”.

Nota sulla squadra: “Chiaramente siamo stati tutto tranne che fortunati in questo inizio di stagione sul fronte infortuni. Anche a Brescia ci porteremo dietro molte defezioni e un paio di giocatori che non stanno benissimo e che valuterò fino alla fine se far giocare o meno. Detto questo io preferisco concentrare le mie energie su chi ci sarà. Ho la fortuna di poter allenare un gruppo di uomini veri che nelle difficoltà mi sta dando enormi soddisfazioni e sono sicuro che chi giocherà lo farà al meglio. Brunori? Sono felice che si sia sbloccato. So per un attaccante quanto il gol sia fondamentale, ma io ero felice di lui anche prima che segnasse. Parliamo di un giocatore generoso che ogni partita dà veramente il massimo per la maglia che indossa e queste qualità, indipendentemente dai gol segnati, sono importantissime per qualsiasi allenatore”.