ESCLUSIVA TMW - Longo: "Felice di aver scelto Cremona. A breve in campo"

Fonte: dal nostro inviato Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Samuele Longo, attaccante della Cremonese, è intervenuto in conferenza stampa per la presentazione del progetto "B come bambini" approntato della Lega di Serie B a favore dell'accoglienza negli ospedali pediatrici dei familiari dei bambini in cura presso il Gaslini di Genova e il Meyer di Firenze. Ecco le sue parole in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com:

L'iniziativa di oggi? "Sono qui ed è un orgoglio. Ho subito aderito perché quando si tratta di bambini che stanno vivendo momenti difficili dobbiamo tutti dare il nostro contributo".

Il calcio per i bambini? "Ho iniziato a giocare a calcio perché il mio idolo era Ronaldo e volevo diventare come lui. Essere riuscito a diventare adesso io stesso un calciatore mi porta a dare tutto per essere un esempio

Come sta andando il mio recupero dall'infortunio? "Altre tre. l'importante è recuperare bene. La cosa importante è che la squadra dia tutto in questo finale di stagione.

Il ritorno in Italia dopo l'avventura in Spagna? "Sono stato contento di essere tornato, la proposta della Cremonese era un'occasione da cogliere. Sono comunque contento anche se c'è stato un infortunio. La B è un campionato difficile, siamo tutte vicine e fare due risultati utili consecutivi non è mai semplice.

La mia crescita? "Non si smette mai di crescere e di migliorare. Specie quando c'è la voglia di farlo. L'esperienza in Spagna, giocando in stadi come il Bernabeu e il Camp Nou, ti da qualcosa in più".

Se penso ancora all'Inter? "Sono ancora di loro proprietà ma sono tanti anni che mi cedono in prestito. Io penso al mio percorso di crescita senza pensare ad altro. Non ho rimpianti di alcun tipo".