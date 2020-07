esclusiva Pres. Perugia: "Squadra nervosa, pronte le multe. Chiedo scusa agli arbitri"

vedi letture

Quello contro nella sconfitta interna contro il Pordenone è stato il nono cartellino per proteste rimediato dal Perugia in questa stagione di Serie B. Una situazione che sta pesando non poco sull'andamento della stagione del club umbro e sulla quale ha voluto prendere la parola il numero uno del Grifo Massimiliano Santopadre. "Sono molto rammaricato per quello che è accaduto nel corso di tutta questa stagione - spiega ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com -. Non capisco tutto questo nervosismo da parte della squadra e chiedo scusa io a nome di tutto il Perugia alla classe arbitrale. Sono incazzatissimo per quanto avventuro e per questo ho deciso di sanzionare ogni prossimo rosso dovuto alla proteste con una multa da diecimila euro valida sia per i calciatori che per lo staff tecnico e dirigenziale".

Situazione davvero pesante per la vostra squadra.

"Quello che non vorrei adesso è che il Perugia sia vittima del pregiudizio. I ragazzi hanno sbagliato, ma credo che il club vada comunque rispettato. Siamo diventati antipatici ai direttori di gara e lo capisco, ma come presidente penso sia giusto che io tuteli un club e gli investimenti che sono stati fatti da eventuali errori”.

In relazione ai risultati quella col Pordenone è la settima sconfitta nelle ultime dieci giornate

"Abbiamo sbagliato tanto fin dall'inizio del campionato e io me ne assumo la piena e totale responsabilità. Adesso abbiamo sei gare davanti per salvare orgoglio e categoria".

Rimandati, dunque, tutti i discorsi sul futuro di tecnico e dirigenza.

"Non esiste futuro più pericoloso della prossima gara. Solo dopo potremo ragionare sulla prossima stagione con il chiaro obiettivo di rimediare agli errori commessi quest'anno".