Anche il centrocampista Marco Firenze ha parlato in conferenza stampa presentandosi nuovamente alla piazza di Venezia dove aveva giocato ai tempi di Filippo Inzaghi in panchina: “Due anni fa il mio arrivo fu particolare perché avevo rifiutato tutto e perché mister Inzaghi mi aveva voluto con insistenza. Fu un’esperienza in chiaroscuro sul campo, perché nonostante i gol con Salernitana e Parma nelle prime due gare giocate non venni impiegato molto. Però mi ero trovato molto bene e volevo tornare qui. - continua Firenze come riporta Trivenetogoal.it - Sono rimasto piacevolmente sorpreso da come gioca il Venezia e sono ottimista anche guardando la classifica. Ruolo? Il mio è quello di mezzala sinistra, ma ho fatto praticamente tutti i ruoli in campo, tranne il difensore centrale”.