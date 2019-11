FOCUS TMW - La Top11 di Serie B: quanta qualità dietro Pettinari

© foto di Federico Gaetano

Dopo la 13^ giornata del campionato di Serie B e con la 11^ alle porte ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, basata sui voti della nostra redazione. Fra i pali c’è Carnesecchi del Trapani protagonista nella sfida salvezza contro il Livorno, mentre in difesa ci sono i goleador del Chievo Dickmann e Vaisanen affiancati da Aya del Pisa e da Vitiello della Juve Stabia. A centrocampo coppia centrale con Pinato ancora del Pisa e il neroverde Gavazzi, mentre il trio sulla trequarti è formato da Improta, Ciurria e Bidaoui, mentre in avanti l’unica punta è Pettinari. Questa la formazione migliore schierata con il 4-2-3-1:

Carnesecchi (Trapani) 7 - Almeno un paio di miracoli nel primo tempo tengono in piedi la squadra prima della doppietta di Pettinari. Nel finale si prende un giallo per perdita di tempo.

Dickmann (ChievoVerona) 7 - Firma il secondo centro stagionale, il sesto gol in carriera in B: il classe '96 di proprietà della Spal è insuperabile e si dimostra in ottimo stato di forma.

Vaisanen (ChievoVerona) 7 - Serata da ricordare anche per il finlandese, che mette fine ad una splendida settimana culminata con la qualificazione a Euro 2020 con la Finlandia e il primo gol in Italia. Il suo guizzo dopo appena 2' apre le porte ad una vittoria più che importante per il Chievo.

Aya (Pisa) 7 – Non sbaglia niente. Vince il duello tutto fisico con Diaw.

Vitiello (Juve Stabia) 7 - Mezzo voto in più per un salvataggio determinante in piena area piccola che evita il pareggio di Giannetti. Giganteggia anche a cospetto di Kiyine e Djuric. Il migliore in campo.

Pinato (Pisa) 7 - In crescita costante. Sblocca il risultato con un inserimento perfetto

Gavazzi (Pordenone) 7 -Dopo un primo tempo non brillante trova il vantaggio per il Pordenone con un diagonale chirurgico Dal 73’ Mazzocco 7 - Arrotonda il risultato facendosi trovare pronto sul filtrante di Misuraca.

Improta (Benevento) 7,5- Trova il gol della sicurezza nel finale, dopo aver disputato 20 minuti di grandissimo sacrificio. La freccia in più nell'arco di Inzaghi

Ciurria (Pordenone) 7,5 - Non si ferma un attimo e manda al manicomio i difensori del Perugia. Trova il primo gol in campionato per la gioia di Tesser.

Bidaoui (Spezia) 7,5 Le sue qualità non si discutono, ogni volta che si accende diventa un pericolo. Meritava il gol, ha spaccato in due la partita con le sue giocate. Il dribbling in pieno recupero su Bardi è da applausi.

Pettinari (Trapani) 7 - All'inizio sbaglia un paio di conclusioni non impossibili, poi si rifa con gli interessi. È lui l'autore della doppietta che regala i 3 punti alla squadra di Baldini, figlia di due gol tutt'altro che semplici: il primo in girata al volo in area, il secondo piazzando all'angolino un destro sulla ribattuta di Zima.