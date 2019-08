© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riferisce tuttofrosinone.com, riprendendo il quotidiano svedese aftonbladet.se, Marcus Rohden ha parlato della sua nuova avventura al Frosinone, prossima al via: "A Crotone è stato bello, sono stati tre anni educativi. In particolare quando eravamo in Serie A: ricorderò per sempre quelle emozioni. Ma ora è tempo di andare avanti. Il Frosinone ha mostrato interesse per me, la società vuole tornare in Serie A. La squadra è buona, ho compiuto un passo giusto per il proseguo della mia carriera".