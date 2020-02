Frosinone - Salernitana, i convocati di Ventura. Si rivede Cerci

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Gian Piero Ventura ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Frosinone e Salernitana. Piena emergenza per il tecnico granata, costretto a rinunciare per infortunio a gente come Mantovani, Lombardi, Curcio e soprattutto Djuric, il capocannoniere della squadra assente contro la difesa meno perforata del 2020. Seconda convocazione dell'anno per Cerci, recupera in extremis Cicerelli tuttavia destinato alla panchina.

PORTIERI: Micai, Vannucchi;

DIFENSORI: Aya, Billong, Heurtaux, Jaroszynski, Karo, Lopez, Migliorini;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Capezzi, Dziczek, Kiyine, Maistro;

ATTACCANTI: Cerci, Cicerelli, Giannetti, Gondo, Jallow.