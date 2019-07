Gargiulo: "Frare mi ha consigliato l'avventura al Cittadella"

© foto di Sinisa Erakovic/Foto Olimpia

Ospite delle colonne de Il Gazzettino Mario Gargiulo, neo acquisto del Cittadella, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni dal giocatore del club veneto: "Di testa le prendevo quasi tutte in C, vediamo se sarà lo stesso pure in B. Ha mostrato di volermi più di altre società, come il Vicenza e la Ternana, che avevano espresso il loro interesse al mio procuratore. E poi me ne hanno parlato molto bene sia Frare, con cui ho giocato a Pontedera, sia Camigliano, con cui abbiamo condiviso l’esperienza al Brescia. L’impressione è che sia una società organizzata e per certi versi simile all’Imolese. Le mie caratteristiche? Sono una mezzala sinistra che attacca la profondità e ama inserirsi in area, ma che rientra anche ad aiutare la difesa"