Quattro gol in sette partite nel Primavera 1 al primo anno in Italia. Nabil Makni ha conquistato gli addetti ai lavori e chiaramente anche il Chievo Verona. Una rete ogni centoquarantadue minuti per il classe 2001 tunisino preso a luglio dallo Strasburgo, col suo Chievo che venerdì sfiderà i pari età della Juventus. Le prestazioni gli sono già valse una fresca chiamata da parte della Tunisia Under 23, l'ultima rete contro il Torino è stata la ciliegina. E la sensazione è che presto le porte della prima squadra, se non del mercato, potrebbero spalancarsi...