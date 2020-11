tmw La strana storia di Makni: convocato dai big della Tunisia e senza un contratto pro al Chievo

La storia di Nabil Makni, in un'epoca dove la corsa al primo contratto professionistico è di scena in tutte le grandi leghe d'Europa e non soltanto, merita d'essere raccontata. Perché la punta del Chievo Verona, che milita dall'estate del 2019 nelle giovanili clivensi dove è arrivata dallo Strasburgo, non ha un contratto pro. Maglia numero 41 quand'è aggregato alla prima squadra, per Makni è arrivata in settimana una notizia importante. La convocazione con la Tunisia ma non con la Sub20 con cui era abituato a giocare. No: la Tunisia l'ha chiamato per le gare del 13 e del 17 a Tunisi e Dar el Salam contro la Tanzania per le qualificazioni di Coppa d'Africa.

Chievo avvisato Senza un contratto professionistico, adesso Makni è in una vetrina importante come quella della Nazionale e, dicono in Tunisia, ci saranno diverse società interessate a seguirlo visto che è stato chiamato direttamente come vice Khazri. E sempre dalla Tunisia emerge un interessante retroscena: l'ultimo giorno di mercato, Makni è stato a un passo dal Torino salvo poi sfumare tutto. Così è ancora al Chievo Verona. Ma senza un contratto pro.