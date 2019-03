© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da L’Arena il centrocampista dell’Hellas Verona Liam Henderson ha parlato della propria avventura con il club gialloblù: “Il periodo in cui ho giocato meno è stato comunque importante, mi ha permesso di arrivare in forma in questa parte di stagione. L’importante poi è che ci scende in campo dia il proprio contributo alla causa del Verona, che la squadra vinca e giochi bene, il resto viene dopo. La serie B è un campionato davvero difficile e diverso dalla serie A dove, magari, la squadra che vince il campionato lascia pochi punti per strada. La classifica dice che siamo a tre punti della promozione diretta e quattro dal primo posto, questo vuol dire che anche il percorso delle altre non è stato perfetto, conterà essere bravi e fare tanti punti in questo finale di stagione. L'obiettivo è comunque alla nostra portata. - continua lo scozzese – I tifosi mi danno una grande carica, sono unici per il modo molto british di vedere la partita cantando dall’inizio alla fine cori che sento anche in Scozia e sono diversi da quelli soliti italiani”.