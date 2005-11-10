Hellas Verona, Baroni: "Ci serve un acuto, dopo il vantaggio ci siamo abbassati troppo"

Secondo pareggio consecutivo tra le mura amiche per l'Hellas Verona, dopo quello contro il Catanzaro gli scaligeri pareggiano 1-1 contro il Pisa non riuscendo a capitalizzare il vantaggio maturato ad inizio ripresa con Iannoni. Nella sala stampa del Bentegodi è intervenuto il tecnico Marco Baroni analizzando la prestazione dei suoi. Ecco le sue dichiarazioni raccolte da calciohellas.it

"Dopo il gol ci siamo un po’ abbassati, ma è una questione più mentale che fisica. Poi è un periodo in cui dobbiamo sempre fare cambi obbligati per infortuni. Il Pisa ha fatto sicuramente meglio di noi e sappiamo di dover fare di più, ma la squadra ha dato tutto. Dobbiamo riuscire a trovare la fiducia e per farlo ci serve un acuto che al momento non riusciamo a trovare. L’espulsione di Lella? C’è un metro arbitrale Mi è però dispiaciuto perché poi l’arbitro non ci ha lasciato il vantaggio con Mosquera che stava andando in porta".

Sugli infortuni ha aggiunto "Pensiamo che per De Battisti non sia qualcosa di troppo grave, ma domani ci saranno gli esami che chiariranno il tutto. Probabilmente non ce l’avremo per un paio di partite, tuttavia siamo fiduciosi che non sia coinvolto il crociato. Per Suslov c’è probabilmente una piccola lesione muscolare".

Infine sui singoli ha detto: "Ekuban è stato molto dentro il campo e si è dato da fare. Ora deve trovare continuità. Livramento ha giocato arretrato per darci una mano in difesa e secondo me ha giocato bene, mettendo anche palloni importanti. Poi chiaramente era un po’ stanco e l’ho cambiato. Anche Edmundsson e Slotsager hanno disputato un’ottima partita. Perilli? Non è il portiere titolare del Verona, ma con lui stiamo facendo un percorso. Non credo che oggi abbia fatto male".