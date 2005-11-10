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Hellas Verona-Pisa 1-1, Marras ancora un gol pesante: deludono Kastanos e Petagna

autore
Stefano Scarpetti
Oggi alle 19:55Serie B
autore Stefano Scarpetti
25.10.2026 19:55Serie B
Fonti preferite
Tommaso MarrasTUTTOmercatoWEB
Tommaso Marras
© foto di Federico Serra

Finisce ancora in parità come gli ultimi cinque scontri la gara fra Hellas Verona e Pisa , 1-1 il finale al Bentegodi nel match conclusivo dell'ottava giornata si serie B. Tutto nella ripresa, al vantaggio firmato da Iannoni ha risposto Marras a sei minuti dal termine. Il risultato lascia l'amaro in bocca ai veneti incapaci di vincere e ancora lontani dalla posizione di alta classifica mentre i toscani allungano la loro striscia positiva.

Le PAGELLE DELL’HELLAS VERONA

Perilli 6.5 - Non ha colpe sul violento destro di Marras che consente al Pisa di pareggiare. Nel primo tempo salvato dal doppio palo su tiro di Rao, poi compie due buoni interventi su Zanon prima e poi respingendo il colpo di testa di Leris.

Zappa 5.5 - A tratti soffre la vivacità nella sua zona di competenza del frizzante Rao. Prova a dare il suo apporto alla manovra offensiva senza sfondare. La rete dei toscani nasce dalla sua parte.

Edmundsson 6.5 - Mette al servizio la sua fisicità e il suo eccellente senso della posizione rimandando al mittente i numerosi cross recapitati in area dagli ospiti.

Slotsager 6 - Discorso similare rispetto a quello fatto per il compagno di reparto. In alcuni frangenti mostra minor sicurezza e pulizia nella giocata ma la sufficienza è ampiamente meritata.

De Battisti s.v.
Dal 21’ Frese 6 - Schierato improvvisamente in campo per l’infortunio del compagno viene schierato prima del previsto. Risponde presente disputando una partita ordinata e attenta nelle due fasi.

Le Borgne 6 - La qualità non gli manca ma a volte si lascia andare a giocate troppo sofisticate. Si accende a corrente alternata. Un elemento importante per il tasso tecnico di cui dispone

Iannoni 7 - Nobilita la sua prestazione firmando la rete del vantaggio. Perfetto il suo stacco aereo nel cuore dell’area con il classico terzo tempo. I suoi strappi e cambi di ritmo creano qualche difficoltà agli avversari.

Kastanos 5 - Si vede poco il talentuoso centrocampista dell’Hellas. Solo un tiro dalla lunga distanza ben controllato da Confente. Per il resto viene assorbito bene dai centrocampisti e difensori avversari
Dal 46’ Suslov 6 - Recupera dall’infortunio accusato in nazionale ma la sua partita dura meno del previsto, prima della fine è costretto a lasciare il campo per un nuovo guaio muscolare.
Dal 78’ Lella 5 - Nei 15 minuti in cui rimane in campo si fa notare per l’espulsione arrivata nei primi minuti di recupero

Livramento 5.5 - Spesso contenuto e assorbito dai braccetti ed esterni della squadra nerazzurra. Da lui ci si attende qualcosa in più soprattutto sul piano della personalità se consideriamo le sue doti.
Dal 69’ Dawidowicz 6 - Baroni lo inserisce per coprirsi passando al 3-5-2. Esegue il suo compito rintuzzando gli attacchi avversari. Dando il suo apporto nella propria area.

Mosquera 6.5 - Spesso fa reparto da solo tenendo in costante allarme la retroguardia del Pisa attirandosi i difensori. Dialoga con i compagni di reparto favorendo l’inserimento dei centrocampisti

Sarr 6 - Partita nobilitata dal bel cross per Iannoni. Per il resto corre molto mettendo al servizio della squadra quantità e fisicità.
Dal 69’ Ekuban 5.5 - Soffre il fatto di entrare quando gli scaligeri sono intenti a difendersi più che ad attaccare. Gli arrivano pochi palloni.

Allenatore: Baroni 6- I conti non tornano, anche se la squadra non gioca male complessivamente fatica ad uscire dalla parte centrale della classifica. Anche stasera è mancato un pizzico di concretezza ma anche personalità dopo il vantaggio conseguito, forse il passaggio al 3-5-2 ha finito per dare maggior coraggio agli avversari.

PAGELLE DEL PISA

Confente 6 - Incolpevole sul colpo di testa di Iannoni per il resto non viene chiamato a compiere interventi significativi.

Calabresi 5.5 - Prova a coprire la sua zona di competenza ma in alcuni frangenti soffre la vivacità degli avversari. Spende il giallo sulla punizione da cui nasce la rete del vantaggio veneto
Dal 60’ Leris 6 - Il suo ingresso garantisce alla squadra maggiore vivacità. Va vicino al pareggio con un colpo di testa.

Primasso 6.5 - Si conferma una sicurezza nel cuore dell’area ma anche quando viene spostato nel ruolo di braccetto dopo l’uscita di Calabresi. Ingaggia duelli rusticani con gli attaccanti del Verona, uscendone spesso vincitore.

Bozhinov 6 - Ritrova la maglia da titolare a distanza di tempo. Lo fa disputando una partita solida limitando la fisicità di Livramento al quale concede le briciole.

Zanon 6 - Dopo un buon primo tempo in cui mostra le sue caratteristiche di corsa e capacità di inserirsi fa registrare un calo ad inizio della ripresa.
Dal 60’ Marras 7 - Secondo gol consecutivo per l’ex Mantova, stavolta la sua stoccata – peraltro con il suo piede debole – regala il meritato pareggio ai toscani.

Loyola 6.5 - Viene preferito a Leone, il cileno sfrutta nel migliore dei modi l’occasione offerta dal suo tecnico. Si apre spesso dando riferimenti ai compagni risultando un fattore in costruzione.

Correia 5.5 - Passo indietro rispetto alla buona prestazione contro la Cremonese. Meno determinante nel cuore della mediana, commette qualche errore di troppo anche se la generosità non gli fa mai difetto.

Angori 6.5 - Dimostra di essere maggiormente a suo agio nel ruolo di quinto a sinistra rispetto a quello di braccetto. Da sicurezza nelle due fasi, limitando gli attacchi degli scaligeri in fase di non possesso, appoggiando la manovra d’attacco. Il pareggio nasce dai suoi piedi.

Rao 6.5- Avvio strabordante testimoniato dal doppio palo in avvio. Fa vedere le streghe alla retroguardia del Verona, poi con il tempo la sua spinta si affievolisce.
Dal 70’ Ferrah 5.5 - Non riesce ad entrare in modo migliore in una contesa dai ritmi alti.
Dal 89’ Piccinini 5.5 - Si fa notare per un’ammonizione in pieno recupero commettendo un fallo in attacco.

Moreo 6 - Meno determinante di altre volte, tuttavia la sua generosità e il suo apporto è sempre fondamentale nelle due fasi.

Petagna 5 - Non si vede praticamente mai l’ex attaccante del Monza. Perde tutti i duelli offensivi, fallendo l’intervento sul cross di Sarr che origina la rete del vantaggio veneta.
Dal 60’ Pittarello 6 - Dal suo ingresso ne beneficia il Pisa. L’ex Catanzaro riesce a dare maggiore incisività e peso all’attacco.

Allenatore: Bianco 6.5 - Un risultato che da continuità al buon momento della squadra ottenuto su un campo difficile. La squadra nerazzurra ha avuto le migliori occasioni sullo 0-0 poi nella ripresa dopo lo svantaggio ha cambiato marcia, reagendo da grande squadre pareggiando in maniera meritata.

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