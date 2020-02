Ciociaria Oggi: "Frosinone sfida Ventura per blindare il secondo posto"

"Il Frosinone sfida Venura per blindare il secondo posto". Questo il titolo in prima pagina sull'edizione odierna di Ciociaria Oggi in riferimento al prossimo impegno del Frosinone che in casa affronterà la Salernitana alle ore 18. Un gara che sarà importantissima per entrambe le squadre con la squadra di Ventura che vuole rimanere attaccata alla lotta playoff e il Frosinone che cerca di consolidare la seconda posizione.