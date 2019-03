Gazzetta dello Sport: “Okereke, gioia Spezia. La classifica è salva”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spazio al caso Okereke nelle pagine interne de La Gazzetta dello Sport che spiega come la situazione in casa Spezia sia in fase di risoluzione con i risultati contro Livorno e Benevento che vanno verso l’omologazione salvando di fatto la classifica della squadra di Marino. “I ricorsi presentati da Livorno e Benevento starebbero per essere respinti. Decisive, in questo senso, sarebbero le informazioni fornite dall’Ufficio tesseramenti della Figc alla Procura federale, a cui il giudice sportivo della Lega B si era rivolto per dirimere la questione. - continua il quotidiano - In base al materiale fornito a Pecoraro e girato a Battaglia, l’impiego dell’attaccante nigeriano David Okereke nelle due partite oggetto dei ricorsi sarebbe da considerarsi regolare, probabilmente in virtù del visto di esecutività che la Lega B ha regolarmente concesso al giocatore perché potesse scendere in campo”.