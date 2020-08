Il Brescia sceglie Delneri. Con un retroscena: sfumato Dionisi, si seguiva Andreazzoli

Sarà Luigi Delneri il nuovo tecnico del Brescia, e questa sembra ormai una certezza.

Ma, come rivela il Corriere della Sera - ed. Brescia, ci sono stati retroscena in merito alla scelta del mister. Non è un mistero che il club avesse sondato Alessio Dionisi, prossimo a lasciare il Venezia per accordarsi con l'Empoli, ma pare esserci stato un contatto anche con Aurelio Andreazzoli, già nel mirino un anno fa: il tecnico, però, dovrebbe entrare nello staff di Andrea Pirlo e Roberto Baronio alla Juventus.