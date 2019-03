© foto di Federico De Luca

Il neo tecnico del Padova Matteo Centurioni l’aveva annunciato in conferenza stampa: difesa a quattro e un atteggiamento offensivo sarebbero state due certezze della sua squadra. Dai primi allenamenti si profila infatti un Padova schierato con il 4-3-1-2 con un’altissima concorrenza in mezzo alla difesa. Il giovane allenatore ha detto di voler puntare molto su Cherubin e Trevisan, ma non è detto che siano loro i due centrali per l’esordio visto che anche Andelkovic e Ravanelli sono tenuti in grande considerazione. Sulle corsie invece dovrebbero agire Morganella e Longi. A centrocampo Lollo e Calvano sembrano intoccabili con Broh e Pulzetti a gicoarsi la terza maglia. Davanti la coppia titolare dovrebbe essere quella formata da Bonazzoli e Mbakogu, se non dovesse recuperare quest’ultimo potrebbe esserci Cocco, con uno fra Baraye e Clemenza ad agire sulla trequarti. Lo riferisce Padovagoal.it.