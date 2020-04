Il Venezia vicino ai tesserati e alle loro famiglie: nasce lo sportello d’ascolto

Attraverso una nota ufficiale, il Venezia promuove una splendida iniziativa, mettendo in atto, per dare un segnale di vicinanza alle famiglie dei propri tesserati, lo Sportello d’Ascolto arancioneroverde

Ogni giovedì dalle 15:00 alle 18:00, infatti, il dottor Tommaso Franzoso, psicologo dello Sport del club lagunare, sarà a disposizione delle famiglie arancioneroverdi per sostenere, consigliare o semplicemente ascoltare chiunque abbia bisogno di confrontarsi in questo momento inusuale e delicato che stiamo vivendo.