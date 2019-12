Inzaghi: "Tornare al Milan? Sono concentrato solo sul Benevento"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

All’interno della trasmissione Radio anch'io sport, in onda su Rai Radio 1, è intervenuto il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi: "Ho buone sensazioni, ma so come va il calcio, una partita può cambiare tutto: dobbiamo continuare su questa strada senza mollare, non ci hanno dato nessun premio, quello semmai arriverà a fine anno. Chiaro che la consapevolezza della squadra è aumentata, ma non abbiamo ancora fatto niente. Tornare al Milan? Oggi è una data importante, si festeggiano i 120 anni del club che tutto sanno cosa rappresenti per me, ma io penso al presente, e questo si chiama Benevento: auguro però al Milan di tornare ai vecchi fasti, con Zvonimir Boban e Paolo Maldini è in ottime mani".

Andando poi agli argomenti di attualità: "Il VAR porterà un po' più di serietà, da certe situazioni non si può prescindere. Io sono favorevole, anche se è chiaro che servirà un pochino di tempo per affinare la tecnica, come tutte le novità. La tecnologia ai miei tempi? Mi hanno annullato anche qualche gol buono, anche se scattavo sul filo del fuorigioco (ride, ndr)".

Sul campionato: "La B ogni anni ha delle sorprese, dalla Serie C arrivano squadre attrezzate, l'ho passato sulla mia pelle con il Venezia: perdemmo i playoff con il Palermo, ma sfiorammo la A. Non mi sorprendono Entella e Pordenone, semmai ci sono alcune formazioni come Empoli, Cremonese e Frosinone che sono un po' in ritardo, ma hanno il tempo di recuperare: noi il distacco dovremmo vederlo dalla terza, salgono in due. Intanto pensiamo al Frosinone, ritrovare Alessandro Nesta sarà per me emozionante".