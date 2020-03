Juve Stabia, la forza del "Menti": più della metà dei punti arrivati tra le mura amiche

Lo stadio Menti vero alleato delle “vespe” in questa stagione di rientro in Serie BKT: 26 dei 36 punti conquistati dalla squadra di Caserta sono pervenuti tra le mura amiche. Quella campana è una delle 4 formazioni che attuano totale turn-over, 84 cambi effettuati su 84 possibili, come Pisa, Venezia e Pescara, i gialloblu hanno come pluripresente 2019/20 Roberto Vitiello, 27 presenze e re dei minuti in campo (2283), mentre il bomber è Francesco Forte, 13 gol (seconda sua miglior stagione realizzativa dopo quella 2016/17 fra Lucchese (Lega Pro) e Perugia (Serie B), nel corso della prima e seconda parte della stagione) e 17 punti portati alla causa, secondo giocatore più determinante della Serie BKT 2019/20 in valore assoluto, pari al 47,2% del totale dei punti stabiesi in classifica.