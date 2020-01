Juve Stabia, Provedel: "Qua tutti remano nella stessa direzione"

© foto di Federico Gaetano

Giornata di presentazione in casa Juve Stabia, con il portiere Ivan Provedel che, dopo l'esordio sul campo del Pisa, ha parlato alla stampa: "Ho fatto una buona prestazione, ma era quello che dovevo fare, niente di più e niente di meno, dispiace per il gol subito ma alla fine l'importante è stato aver portato a casa un punto, perdere sarebbe stato ingiusto: ma il calcio è fatto di episodi, complimenti ai miei compagni che hanno avuto la forza di ribaltarla. Alla fine il Pisa ha avuto più possesso palla, ma non è stato così pericoloso da meritare i tre punti, ripeto che il pari è stato giusto. Sono contento di aver trovato questi ragazzi, si vede che tutti remano nella stessa direzione e seguono l'allenatore. Con queste cose è più facile arrivi l'entusiasmo, e di conseguenza anche i risultati".

Sul suo trasferimento: "A Empoli, per mille motivi non stavo bene, io vivo per giocare e li si era creata una situazione che vedeva la mia esclusione: quando ho ricevuto quest'offerta sono stato felice e abbiamo trovato subito l'intesa. La chiamata del direttore mi ha fatto veramente piacere, non ho dovuto pensarci più di tanto".

La testa è ora al Perugia, prossimo avversario: "Sarà una gara, come tutte, dove gli episodi fanno la differenza. Per le altre venire a Castellammare non è facile, ma proprio per queste tutte le avversarie arrivano agguerriti, e per altro rinfrancati da una vittoria: noi però siamo a casa, ci prepariamo per andare al massimo e portare a casa più punti possibile. Non siamo ancora salvi, quindi dobbiamo pensare a raccogliere quanto più possibile: raggiunta una certa quota vedremo il da farsi. Ora è inutile farsi togliere la concentrazione da tanti discorsi: pensiamo al Perugia".