Le pagelle del Benevento - Coda migliore in campo, delude Improta

Risultato finale: Hellas Verona-Benevento 0-3.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Montipò 6.5 - Non corre molti pericoli, le conclusioni nello specchio della porta sono sempre facili da disinnescare. Da evidenziare le uscite in presa alta, spadroneggia in area e nessuno crea pericoli.

Maggio 7 - Soprattutto nel secondo tempo si inventa un paio di chiusure difensive da applausi. È sempre attento, quando ci sono pericoli lui si immola e sporca tutte le conclusioni da parte dei padroni di casa.

Antei 6.5 - Partita attenta, soprattutto sui palloni alti. Un elemento con le sue qualità può essere molto utile, soprattutto per disinnescare i pericoli che arrivano dai calci piazzati.

Caldirola 6 - Come il compagno di reparto sbaglia poco e nulla. Molto attento, non si fa mai sorprendere dalle giocate offensive di Matos e Lee.

Improta 5 - Uno degli uomini che soffre di più, Matos lo mette in crisi durante tutto il primo tempo. Non spinge mai, è sempre costretto a fare la fase difensiva. (Dal 46' Letizia 6 - Esperienza e qualità, il suo cambio è decisivo nell'economia del match).

Del Pinto 6 - Buona prestazione, soprattutto in fase di non possesso. Si sacrifica molto, proprio per questo motivo Bucchi lo cambia all'inizio della seconda metà di gioco. (Dal 56' Tello 6 - Un paio di ottime conclusioni verso lo specchio, ma non trova il gol. Gioca una buona gara, complice un Verona poco offensivo dalle sue parti).

Viola 6.5 - Si vede poco nel primo tempo, poi alza l'asticella e inizia a distribuire palloni. Qualità e quantità, tutte le azioni passano dai suoi piedi. Inutile nascondersi, è il fulcro del gioco di questa squadra.

Bandinelli 6 - Fa il solito lavoro oscuro, senza mai andare in difficoltà. Bene nelle scelte, quando può si inserisce senza problemi. (Dal 70' Buonaiuto 6 - Si procura il calcio di rigore, nel complesso gioca venti minuti con intelligenza e qualità).

Ricci 6 - Buone giocate e fantasia tra le linee, anche se bisogna lavorare dal punto di vista della finalizzazione. Manca un pochino nell'ultima scelta, ma nel complesso gioca una buonissima gara.

Coda 8 - All'andata sbagliò un calcio di rigore. Oggi si vendica, segnando dal dischetto. Ma soprattutto dopo aver già superato due volte Silvestri. Tripletta e record di gol eguagliato, è una stagione fantastica. I playoff passano anche dalle sue reti.

Armenteros 7 - Nel primo tempo si divora un gol praticamente fatto, ma nel complesso strappa applausi ad ogni giocata. Lotta e combatte, si inventa sponde e apre spazi. Un giocatore fondamentale per affrontare partite di questo genere.