Le pagelle del Benevento - Maggio decisivo, bravo Caldirola

© foto di Andrea Rosito

Montipò 6 - Quasi mai costretti a particolari interventi degni di nota, è stato spiazzato da Iori in occasione del rigore che è valso il pareggio granata.

Maggio 7 - Solita prestazione di solidità ed esperienza per l'ex Napoli, protagonista sulla corsia di destra di diversi duelli molto interessanti con Benedetti e Gargiulo. Si conferma "goleador" contro il Cittadella: dopo la rete dell'andata, segna anche al ritorno.

Volta 6 - Chiamato a sostituire l'infortunato Tuia, torna titolare dopo tantissimo tempo ma non delude le aspettative: molto attento nelle chiusure, Inzaghi può contare anche su di lui per la cavalcata verso la Serie A.

Caldirola 6.5 - Una delle certezze, quest'anno, per i giallorossi: oltre a disimpegnarsi con onore in difesa, sfiora la gioia personale nel secondo tempo colpendo il palo da distanza ravvicinata.

Letizia 6 - Dai suoi piedi parte il cross che porta al gol di Moncini, ma è anche l'autore dell'ingenuo fallo su Stanco che ha portato l'arbitro a decretare il calcio di rigore per il Cittadella.

Hetemaj 6 - L'unico straniero in campo dal 1' (considerando entrambe le squadre) fa un buon lavoro, pur senza eccedere in giocate clamorose nel reparto offensivo. Meritata la sufficienza, ma impossibile andare oltre. (Dal 58' Improta 6 - Ha un impatto diverso all'ultima sfida col Pisa, ma pur sempre positivo)

Schiattarella 6 - Non ha occasioni per battere Paleari, ma è prezioso il suo lavoro per i compagni: dimostra un ottimo feeling, in particolare, con Viola.

Viola 6 - Primo tempo poco brillante, nel secondo tempo offre un buon pallone a Caldirola che va ad un passo dal gol. Successivamente viene anticipato nel tap-in da Moncini per lo 0-1. Ha abituato a prestazioni di livello ben più alto, ma qualche esitazione, nel corso di una stagione così lunga, è più che accettabile.

Insigne 5.5 - Non ha un buon rapporto con la porta avversaria, ma compensa a questo "handicap" fornendo l'assist per la rete realizzata da Moncini. Ha bisogno di giocare di più. (Dal 77' Kragl 6.5 - Viene sorprendentemente lasciato in panchina, poi entra e mette in mostra tutta la sua classe: il tedesco è decisivo per il gol di Maggio che è valso il definitivo 1-2)

Sau 5.5 - Alla mezz'ora salta Paleari ma non riesce ad insaccare in rete, complice l'intervento da dietro di un avversario. Unico vero highlights di un pomeriggio non indimenticabile per l'ex Cagliari. (Dal 62' Moncini 7 - Segna un pesantissimo gol dell'ex, evitando l'esultanza nel rispetto dei suoi vecchi tifosi. "Spacca" la partita giocando trenta minuti ad alta intensità)

Coda 6 - Nella prima frazione fa di tutto per portare avanti la sua squadra, senza riuscirci. Nella ripresa, invece, si fa vedere col contagocce.