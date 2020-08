Le pagelle del Chievo - Leverbe non molla, Obi poco pungente, attacco sterile

Risultato finale: Spezia-Chievo 3-1.

Semper 6 - Galabinov lo fulmina a freddo ma ben poco si poteva fare sull'incornata del bulgaro. Fondamentale, invece, la deviazione sul tiro di Nzola al termine del contropiede di fine primo tempo. Nella ripresa non è altrettanto preciso.

Dickmann 6 - Prestazione generosa, fa sentire la sua presenza su tutta la fascia e limita gli spazi a Gyasi.

Leverbe 6,5 - Commette qualche incertezza, dettata anche dalla giovane età, ma nel complesso si mostra attento nelle chiusure. Non molla mai e dimostra grande freddezza dal dischetto, spiazzando Scuffet e regalando qualche minuto di speranza al Chievo.

Rigione 5,5 - Il tridente pesante dello Spezia mette in difficoltà la difesa gialloblu, fa diga come può ma la sbavatura più evidente è la mancata chiusura sul contropiede di Nzola che vale il momentaneo 3-0.

Renzetti 6,5 - Si impegna con grande generosità, piazza diversi cross e non allenta mai la presa nemmeno nel finale. Manca, tuttavia, la finalizzazione da parte degli attaccanti che sono spesso ben marcati dagli avversari.

Segre 5,5 - Parte con un buon piglio, giocando diversi palloni interessanti, ma alla distanza si spegne un po'. Dal 15' s.t.: Zuelli 6 - Entra bene in partita, anche se gli assalti finali del Chievo non bastano a recuperare una gara ormai compromessa.

Esposito 5 - Appare un po' sulle gambe, e soffre la pressione asfissiante dello Spezia nella zona nevralgica del campo. Dal 1' s.t.: Garritano 5 - Non incide quanto ci si aspetterebbe. Solo qualche iniziativa in ripartenza.

Obi 5,5 - Al pari di Esposito, soffre il pressing intenso del centrocampo dello Spezia. Si distingue con alcuni interventi in copertura ma è carente il supporto all'attacco. Dal 34' s.t.: Grubac n.g. - Solo pochi minuti nel convulso finale.

Ceter 5 - Non è all'altezza di quanto mostrato nella gara di andata, fa vedere qualche accelerazione ma spesso si perde.

Djordjevic 5,5 - Si sacrifica spesso in copertura ma gli sfugge proprio Nzola in occasione del 3-0 Spezia. In avanti si trova molto ben imbrigliato dalla difesa di casa. Dal 33' s.t.: Ongenda n.g. - Ha il merito di guadagnare il rigore costringendo Mora al tocco di braccio.

Vignato 5,5 - Alcuni lampi di classe ma la sensazione è che sia troppo marginale nella manovra di attacco del Chievo. Generoso nelle coperture. Dal 16' s.t.: Morsay 5,5 - Non riesce a cambiare il volto dell'attacco nonostante metta in campo un buon dinamismo.