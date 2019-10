Le pagelle del Pordenone - Monachello flop, Burrai ci mette l'esperienza

© foto di Antonio Vitiello

Di Gregorio 5.5 - L'estremo difensore del Pordenone non ha particolari colpe su tre dei quattro gol messi a referto dalla Juve Stabia. Avrebbe potuto prendere una decisione migliore sul 2-1 realizzato da Forte, ma è stato tradito dall'errore della sua retroguardia.

Almici 5 - Primo tempo da dimenticare per il terzino destro neroverde, che prova a farsi vedere nelle ultime battute del match ma non riesce a rendersi troppo pericoloso.

Barison 5 - Letteralmente schiacciato dalla prepotenza degli attaccanti avversari. Sul finale si disimpegna come attaccante aggiunto, senza entrare nel tabellino dei marcatori.

Camporese 5.5 - Nel finale di primo tempo interviene in chiusura su Forte, salvando il Pordenone da quello che sarebbe potuto diventare il gol del 5-1. Al 54', inoltre, non va poi così lontano dal gol. Sicuramente il migliore della linea difensiva.

De Agostini 5 - Pomeriggio molto confusionario per il numero 3 del Pordenone. Non lascia mai il segno e perde ogni duello con gli attaccanti avversari: in particolare, è Canotto a fargli passare una giornata piuttosto negativa.

Mazzocco 5.5 - Tocca pochissimi palloni, riuscendo ad andare ad un centimetro dal gol al 41': gran sinistro dai sedici metri, pallone sul palo. Sfortunato.

Burrai 6 - Principale protagonista dell'errore che ha portato al secondo gol della Juve Stabia. Con l'esperienza, riesce col passare dei minuti ad esprimersi ad un livello sempre migliore: trova qualche conclusione verso la porta avversaria e batte il calcio di punizione che, al minuto 85, consente al Pordenone di accorciare (autorete di Calò).

Misuraca 6 - Firma il momentaneo pareggio con un gran bolide che non dà scampo a Russo. Poco aiutato dai compagni di squadra, cerca in qualunque modo di dare fastidio alla Juve Stabia con azioni solitarie. (Dal 70' Zammarini 5.5 - Si divora un gol a cinque metri dalla linea di porta)

Gavazzi 5 - Tra i più attivi in avvio, cala vistosamente col passare del tempo. Pericoloso esclusivamente nei primi dieci minuti d'orologio. (Dal 53' Candellone 5 - Quaranta minuti da spettatore. Ulteriore testimonianza delle immense difficoltà del Pordenone in fase offensiva)

Monachello 4 - Delude tifosi, addetti ai lavori e, soprattutto, mister Tesser, che lo toglie dal campo dopo appena 38'. Atteggiamento rivedibile da parte dell'attaccante di proprietà dell'Atalanta, che probabilmente si è "giocato" una maglia da titolare per i prossimi impegni. (Dal 38' Ciurria 5 - Tesser lo inserisce convinto che possa cambiare il match, ma ciò non accade. Trova la porta solo in due frangenti)

Strizzolo 5 - Ci si sarebbe aspettati una prova di livello decisamente diverso dal classe '92. In evidenza, in particolare, nei secondi 45': prima calcia alto da ottima posizione, poi si rende protagonista di un presunto fallo da rigore non fischiato dal sig. Abbattista.