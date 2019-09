Le pagelle dell'Empoli - Brignoli salva due volte, deludente La Gumina

Risultato finale: Crotone-Empoli 0-0

Brignoli 6,5 - Questo pareggio porta anche la sua firma, due ottime parate: la prima su Benali e l'ultima su Maxi Lopez. Nel primo tempo viene salvato due volte dal palo per mantenere inviolata la porta.

Veseli 6 - Spostato lungo la corsia destra dopo diverse partite da centrale, lo svizzero non corre grosse pericoli lungo la fascia destra anche per la pochissima spinta da parte di Mazzotta.

Romagnoli 6 - Senza infamia e senza lode la prestazione dell'ex Brescia, forma una coppia affiatata ed affidabile al fianco di Maietta. Partita sufficiente senza grossi rischi.

Maietta 6,5 - Il leader del reparto arretrato della squadra di Bucchi, non sbaglia praticamente nulla. Il Crotone non sfonda per vie centrali anche per merito del centrale dell'Empoli.

Antonelli 5,5 - L'esperto mancino dell'Empoli soffre molto la freschezza e la tecnica di Salvatore Molina, qualche difetto in marcatura sul laterale dei calabresi e spinge pochissimo lungo la corsia di competenza. (Dal 54' Balkovec 6 - Strappa la sufficienza senza troppi patemi d'animo).

Dezi 6 - Il grande ex della sfida, il dieci dell'Empoli è tra i più attivi della squadra di Bucchi. Si prende un incredibile rischio quando colpisce un auto palo nel tentativo di mettere in corner ma è uno dei primi a suonare la carica per i compagni.

Stulac 5 - Il Crotone è bravo ad inaridire le fonti di gioco degli ospiti, ne fa le spese senza dubbio il metronomo dei toscani. Offuscato dalla pressione dei padroni di casa, non riesce a rendersi utile alla manovra.

Bandinelli 6,5 - Il migliore in campo della squadra di Bucchi, lo trovi in ogni zona di campo e prova a ripartire quando il Crotone schiaccia l'Empoli. Prestazione da leader in mezzo al campo.

Laribi 5 - Fuori dalla partita il trequartista dell'Empoli, mai veramente nel vivo del gioco. Qualche punizione in bocca a Cordaz, per il resto nulla e viene anche sostituito da Cristian Bucchi. (Dal 59' Frattesi 6 - Entra bene in campo fornendo brio al centrocampo dell'Empoli).

La Gumina 5 - Quasi stesso discorso per Laribi, non si vede praticamente mai. La punta dell'Empoli riceve pochissimi palloni giocabili e non calcia mai verso la porta di Alex Cordaz.

Moreo 6 - L'unica vera grande occasione della sfida porta la sua firma, l'ex Palermo stava per festeggiare ma maledirà il salvataggio in extremis di Gigliotti. Partita generosa la sua. (Dal 76' Mancuso sv).