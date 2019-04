Le pagelle della Cremonese - Gran gol di Piccolo, Agazzi dà sicurezza

Risultato finale: Cittadella-Cremonese 1-3

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Agazzi 6,5 - I palloni alti che gravitano dalle sue parti sono tutti suoi, reattivo su Panico nella prima frazione di gara. Provvidenziale con un’uscita bassa su Benedetti, nulla può sul rigore di Scappini.

Caracciolo 6,5 - Non permette agli attaccanti del Cittadella di concludere verso la porta, perfetto negli anticipi.

Claiton 6 - Fallisce il gol da posizione più che ravvicinata, ma disputa comunque una gara ordinata e senza rischi.

Terranova 6,5 - Accorcia gli spazi in area, svetta di testa facendo valere le sue lunghe leve.

Mogos 6 - Compie ottime diagonali aiutando i compagni nella fase difensiva. Si vede poco nella fase offensiva.

Castrovilli 6,5 - Si allarga spesso sulla corsia di destra sia quando attacca che quando raddoppia sull’avversario.

Arini 6,5 - Perno di centrocampo, corre su tutti i palloni recuperandone una buona dose.

Croce 6 - Fa le due fasi in maniera positiva. Cerca sempre il gioco palla a terra verso il compagno più vicino. Protagonista del rigore che riapre la sfida anche se il contatto, seppur lieve, è fuori area (Dal 77’ Soddimo sv).

Migliore 6 - Aggredisce lo spazio sulla corsia di sinistra, preciso quando chiude a ridosso della propria area di rigore.

Piccolo 6,5 - Sblocca il risultato con una conclusione al volo da cineteca, per non farsi mancare nulla serve anche il pallone del 2-0 a Montalto (Dal 68’ Carretta 6,5 - Primo gol stagionale anche per lui, chiude il match con un contropiede da manuale).

Montalto 6,5 - Primo gol in stagione per l’attaccante che torna a gioire dopo l’infortunio che lo ha tenuto per tutta la prima parte di stagione (Dal 73’ Strizzolo 6 - Viene stretto nella morsa dei difensori della Cremonese con cui fa a sportellate).