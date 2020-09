Lecce, Paganini: "A Frosinone si era chiuso un ciclo. Ho sposato subito questo progetto"

vedi letture

Dopo una vita al Frosinone Luca Paganini ha deciso di cambiare casacca e sposare il progetto del Lecce. Nella giornata di oggi il laterale ha parlato in conferenza stampa spiegando le sue motivazioni: “Per me si tratta di un’esperienza nuova, porto entusiasmo e voglia di fare bene. Questa è una piazza importante e quando ho ricevuto la chiamato ho scelto subito di venire qui e sposare un progetto nuovo e ambizioso. Con il Frosinone è stata un’esperienza bellissima, ma come tutti i cicli anche questo era destinato a finire. - conclude Paganini come riporta Pianetalecce.it - Negli anni ho sempre fatto più ruoli, ho giocato nei tre di centrocampo, come attaccante esterno, ma anche come terzino. Mi riesco ad adattare a molti ruoli e con l’aiuto del mister troveremo quello più adeguato alle mie caratteristiche”.