Lecce, Sticchi Damiani: "Rimonta meravigliosa, commovente"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria in rimonta contro il Livorno il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato ai microfoni di Sololecce.it: “Rimonta meravigliosa, commovente. Avevamo cinque titolari assenti e abbiamo vinto con il sacrificio e il cuore di tutti da Marino ad Arrigoni passando per chi gioca più spesso. - continua il numero uno salentino – I ragazzi che non giocavano da molto hanno dimostrato un attaccamento straordinario e siamo orgogliosi di loro come di tutti. Questo successo ci fa assumere una straordinaria consapevolezza nei nostri mezzi, è una svolta e un segnale fortissimo”.