Legrottaglie e il razzismo: "Fiero di far parte del Pescara"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha fatto scalpore, nei giorni scorsi, il tweet con il quale il Pescara allontanava dalla tifoseria tal Andrea, che aveva rimproverato il club per aver troppo a cuore la tematica del razzismo e per essersi schierato dalla parte dei più deboli. In merito a ciò, è intervenuto anche Nicola Legrottaglie, tecnico della Primavera del Delfino, che si è detto fiero di far parte del club.