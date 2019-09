Dopo il mancato tesseramento da parte del Palermo, il difensore Pablo Hernan Dellafiore si sta allenando - come riporta Amaranta.it - in questi giorni con il Livorno di Roberto Breda, che lo ha avuto con sé nelle esperienze a Latina e Perugia. Non è però chiaro se l'italo-argentino classe '85 possa essere tesserato o si stia solo tenendo in forma in vista di una chiamata da una serie minore.