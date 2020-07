Livorno, il sindaco Salvetti: "Amarezza per la quasi retrocessione, ma c'è interesse"

vedi letture

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti ha parlato della difficile situazione in casa labronica dopo la decisione del patron Spinelli, ormai certo della retrocessione in Serie C, di non prolungare i contratti di molti calciatori in scadenza: “L’ Amministrazione è presente,monitora la situazione e trasmette al Presidente gli interessi che ci sono sul Livorno e che sono diversi, - spiega Salvetti a Livornolive.it - ma poi la stessa osserva quello che il massimo dirigente sta facendo in questa fase, con la grande amarezza di trovare una squadra praticamente retrocessa”.