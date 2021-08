ufficiale L'ex Prato Toccafondi nuovo patron del Livorno. Il club riparte dell'Eccellenza

"Sarà Paolo Toccafondi a guidare la rinascita del calcio a Livorno. Ad annunciarlo, nel corso di una conferenza stampa appositamente indetta, il sindaco Luca Salvetti. Il nuovo soggetto, come confermato ufficialmente dalla PEC arrivata “live” nel corso dell'incontro con i giornalisti verrà iscritto, in via straordinaria per meriti sportivi, in sovrannumero al prossimo campionato di Eccellenza. A guidarlo sarà l'ex patron del Prato che è stato scelto dalla commissione formata dal primo cittadino, l'ex ds amaranto Roberto Tancredi, il commercialista Claudio Puccetti e l'indimenticato mister della promozione in B Osvaldo Jaconi": così, amaranta.it.

Sito che riporta poi le parole del sindaco: "Mi preme ringraziare tutti i soggetti che hanno raccolto il nostro invito e che hanno presentato offerte validissime e che si sono posti in modo serio nei confronti della nostra città. Sono arrivate sei proposte che poi si sono quasi subito ridotte a quattro perché una era vincolata alla Serie D mentre l'altra una volta chiesta e ottenuta la documentazione non ha ritenuto di essere in grado di ottemperare a quanto richiesto nei tempi, strettissimi, in cui siamo costretti a muoverci. Paolo Toccafondi sa benissimo cosa serve e come muoversi per fare calcio. A chi solleva dubbi ricordo che ha gestito per quarant'anni il Prato senza neanche un punto di penalizzazione e ha lasciato, lui sì, la società con i conti in ordine. I tifosi livornesi sono intelligenti e sono consapevoli della situazione in cui siamo stati costretti ad operare. Se avessimo potuto iniziare a muoverci a gennaio, per esempio, è chiaro che si sarebbero fatti ben altri discorsi. Qui c'è un campionato di Eccellenza che inizia il primo ottobre e tutto, ripeto, tutto, da costruire. Ma sono sicuro che saranno proprio i tifosi a dare la grande spinta a questo progetto, sono loro che faranno la differenza. La sua candidatura ci ha colpiti perché si è caratterizzata per una visione di ampio respiro e modernità accompagnate da una disponibilità finanziaria non indifferente. Ho chiesto a Toccafondi di provare a intavolare una possibile collaborazione e questi mi ha assicurato che questo dialogo ci sarà”.

La squadra, che giocherà allo stadio “Armando Picchi” (alternandosi con la Pro Livorno). si chiamerà Livorno e indosserà la maglia amaranto. La denominazione, però, come spera il sindaco, potrebbe essere quella di Unione Sportiva Livorno Calcio 1915, marchio attualmente di proprietà del club amaranto Fides-Magnozzi, nella persona dell'ex presidente Enrico Fernandez Affricano.