Colpo in entrata per il Livorno di Paolo Tramezzani. Secondo quanto riportato dai colleghi di SkySport la società labronica avrebbe appena definito con l'Hellas Verona l'arrivo in Toscana in prestito secco semestrale di Alessandro Crescenzi, terzino sinistro classe 1991.