Livorno, la squadra è con Breda: il problema va cercato altrove

“Siamo con il mister, è una persona incredibile, ci dà sempre fiducia e il gruppo sta reagendo alla grande. Ci sta che la gente mugugni, ma noi siamo con Breda”: una frase che può sembrare banale, di quelle sentite e risentite, ma è invece una frase di peso visto che a pronunciarla è stato Manuel Marras, che sabato, con il suo gol, ha dato tre preziosi punti al Livorno. Squadra che deve risalire la china. Perché la classifica piange, i punti sono solo 10, che valgono un terzultimo posto.

Debolezza mentale - Al netto di quello che dicono i numeri, il Livorno non è una squadra con un gioco che possa giustificare quel punteggio in graduatoria: certo, non si parla di calcio champagne, ma mister Robert Breda ha saputo dare un volto e un'identità a una rosa che annovera anche nomi importanti, e che a tratti ha anche espresso una buona tecnica. Mostrando però una certa debolezza mentale, perché non è un caso se, fino a 10 giorni fa, si parlava di 7 punti persi nell'ultimo quarto di gara, tallone d'Achille dei labronici. Nello scontro diretto con la Juve Stabia, di sabato, proprio i minuti finali sono stati propizi per la vittoria, ma questa ora deve avere continuità.

La condizione fisica incide - Una rosa con nomi importanti, dicevamo, ma nomi che vanno ristabiliti fisicamente. Uno su tutti, l'eccellente Luca Rizzo: il valore del centrocampista è fuori da ogni discussione, ma l'ultima gara giocata risale al 25 novembre 2018. Poi lunghi infortuni. Oppure Federico Viviano, che arrivava a Livorno con alle spalle soli due mesi pieni di attività, dal febbraio al marzo dello scorso anno. Impensabile che, nonostante la tecnica, i calciatori possano incidere con una condizione fisica non al 100%.

A questo vanno aggiunti anche gli acciacchi stagionali di altri, che condizionano le scelte del mister.

Un Livorno dai due volti - Le stagioni disgraziate nascono, ma probabilmente il volto del Livorno è un altro, e verrà fuori. Certo, ci sarà da colmare un gap non indifferente con chi lotta per la salvezza, che a ora deve essere il primario obiettivo del club, ma nel mezzo c'è il mercato di gennaio, che potrebbe anche essere risolutivo. Ovviamente tutti hanno le proprie responsabilità, anche adesso, ma non è Breda l'unico colpevole.