Livorno-Pisa, febbre da derby: curva ospiti esaurita dopo 90' di prevendita

La gara dell'anno, quella che più di ogni altre vale quasi una stagione: perché i derby si vincono. E basta.

E la febbre per Livorno-Pisa si sta già respirando, nonostante la gara si giochi sabato 26 ottobre alle 18:00 e nonostante i labronici debbano ancora scendere in campo per l'8^ turno, chiamati all'impegno odierno sul campo del Frosinone. A ogni modo, questa mattina alle 10:00 ha aperto la prevendita per il derby, e Pisa ha immediatamente risposto presente: quanto erano circa le 11:30, sono risultati esauriti i 1440 i biglietti disponibili nel settore ospiti del "Picchi", che sarà teatro dell'incontro. E che è l'unico settore disponibile per la tifoseria nerazzurra.