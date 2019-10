Livorno, Porcino al 45': "Cittadella forte, importante prendere punti"

© foto di Andrea Rosito

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del primo tempo di Cittadella-Livorno, il difensore toscano Antonio Porcino ha così commentato lo 0-0 parziale del Tombolato: "Partita difficile, sappiamo che il Cittadella è una squadra forte per la categoria. C'è da faticare, da correre per portare a casa un risultato importante per noi. Che atteggiamento avremo nel secondo tempo? Ci adattiamo al meglio in base al momento della partita. Cerchiamo di fare il nostro meglio per portare a casa uno o tre punti, l'importante è portare punti a casa".