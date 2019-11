© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche il centrocampista Giulio Maggiore ha parlato ieri in occasione della presentazione dell’album dello Spezia guardando alla sentitissima sfida contro il Pisa spiegando che da spezzino di nascita la vive in maniera diversa: “ In campionato stiamo facendo progressi, anche contro il Chievo si è visto come siamo cresciuti e alla fine potevamo anche vincerla. - conclude Maggiore come riporta Cittadellaspezia.com - Pisa? Una partita che stimola soprattutto noi spezzini chiaramente”.