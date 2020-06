Mariani sul Venezia: "Dirigenza decisa cosa vuole fare. Si sono impantanati nello stadio"

Pietro Mariani, ex difensore del Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoVeneziaSport a commento del momento attuale della società lagunare: “Questa dirigenza deve capire cosa vuole fare, me li ricordo i proclami e a un certo momento mi è sembrato siano venuti meno come intenti, si sono forse impantanati con la questione stadio. Vorrei che fossimo sempre almeno a lottare per la A, provarci. Invece siamo una volta ripescati, ora annaspiamo… se riescono a portarci in A meglio ancora, ma intanto la lotta per la A sarebbe la giusta dimensione. Troppi rimescolamenti poi, tanti dirigenti, giocatori. se in un’azienda cambi ogni volta tutto non vai lontano. Serve fare ordine”