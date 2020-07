Monza, Antonelli: "Bettella e Di Gregorio arriveranno. C. Augusto? Ci stiamo lavorando"

Anche il direttore sportivo del Monza Filippo Antonelli ha parlato a Binario Sport delle prossime mosse di mercato dopo l’arrivo dell’atttaccante Gytkjaer: “Ci siamo mossi in silenzio per evitare di entrare in concorrenza con altre squadre interessate.Grazie anche all'agente danese e al rappresentante italiano, già la sera dopo la partita Galliani ha dato l'ok e abbiamo chiuso anche perché a parametro zero e molto conveniente. Si tratta di un giocatore da Serie A, abituato a giocare le coppe europee e che ha grande esperienza. Su Carlos Augusto posso dire che il Corinthians ha il campionato in corso e che in Brasile la situazione relativa al Covid-19 è grave e questo rallenta un po' le trattative, ma non ci sono frenate. - continua Antonelli come riporta tuttomonza.it - Maric è un nostro obiettivo come tanti altri e ci stiamo lavorando, per Bettella ci sono già accordi per averlo in prestito così come ci sono per Di Gregorio, mentre Gaetano può essere riscattato dalla Cremonese e quindi è prematuro parlarne. Insigne? Il Monza è appetito da molti e tanti nomi ci vengono accostati ma non tutti sono reali. Per Donnarumma, di cui abbiamo parlato sia col Brescia sia con il suo agente, la porta è un po' chiusa dopo l’arrivo di Gytkjaer. Il mercato sarà lungo e dobbiamo capire chi far uscire e chi sostituire perché vogliamo costruire una squadra fortissima che punti subito alla Serie A. Brocchi ha condotto alla vittoria una squadra fortissima, a volte si dà per scontato la vittoria ma non è mai scontato vincere, merito a Cristian che ha saputo prendersi tutta la rivincita, ha dovuto ambientarsi, farsi conoscere, capire la categoria. I primi mesi sono stati di assestamento e di preparazione a questa grande vittoria. L'antagonista in serie B? Aspettiamo a vedere chi retrocede, ci sono tante squadre forti, il Cittadella e il Pordenone sono sempre ostiche, vediamo dai".