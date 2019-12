Moscardelli, ten years challenge: da Piacenza a Pisa, ecco il gol in B

© foto di Uff. Stampa Arezzo

Dieci anni dopo, o meglio 115 mesi, poco meno di 10 anni. Tanto è servito a Davide Moscardelli per tornare al gol in Serie B.

Situazione, questa, che se non spiegata nel dettaglio potrebbe far sobbalzare chiunque, visto poi anche il ruolo del calciatore, ma dalla stagione 2010-2011, il classe ‘80… non aveva più militato nel torneo cadetto, dividendosi sempre tra Serie A e Serie C. Quella Serie C che lo scorso anno lo ha visto tra i protagonisti del Pisa che tramite playoff ha acciuffato la promozione in B, giunta ieri alla 16^ giornata: i toscani hanno fatto visita al Trapani, battuto 1-3. Grazie a Pinato che ha sbloccato il match, e grazie soprattutto a Moscardelli, che dopo un avvio di stagione costellato da infortuni e gare non esaltanti, ha firmato la doppietta che ha messo in sicurezza i tre punti.

Al tempo, nella stagione 2009-2010, l’attaccante vestiva la maglia del Piacenza, e il 1 maggio 2010 siglò la rete decisiva nel match contro il Vicenza, ieri ben due centri. Che sia un nuovo inizio.